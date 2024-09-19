Japonya'da Vali Saito'ya Gensoru: Kamuoyundan Özür Diledi

Japonya'nın Hyogo Eyaletinde Gelişmeler

Hyogo Eyalet Meclisi, Vali Saito Motohiko'nun yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle aleyhindeki gensoru önergesini oy birliğiyle kabul etti.

Vali Saito'dan Kamuoyuna Özür

Devlet televizyonu NHK tarafından aktarılan habere göre, meclisteki tüm siyasi gruplar, Liberal Demokrat Parti (LDP) dahil olmak üzere Vali Saito aleyhindeki gensoruya destek verdi. Vali Saito, 10 gün içinde karar vermek zorunda.

Endişeler ve Sorumluluk

Gazetecilere açıklama yapan Saito, eyalet sakinleri arasında endişe yarattığı için özür diledi. "Bu durumla ilgili olarak vatandaşlarımız nezdinde endişe ve güvensizlik oluşturduğum için bir kez daha içtenlikle özür diliyorum" dedi. Saito ayrıca, "Sonuçlarla ilgili sorumluluğumun ağır olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek Süreç

Eğer Vali Saito istifa etmezse, Hyogo Eyalet Meclisi'nin feshedilmesi gerekecek. Meclis çalışmalarındaki gensorunun kabulü, Japonya tarihinde 1966'dan bu yana bir eyalet hükümetine karşı verilen 5. güvensizlik oyu oldu.

İddialar ve İç Soruşturma

Vali Saito'nun, başarısız bir şekilde gerçekleştirdiği disiplin işlemleri ve yerel işletmelerden hediye talep ettiği iddiaları yüzünden eleştirildiği belirtildi. Ayrıca, bu konuyla ilgili bir çalışan iki hafta önce ölü bulundu. İsyan ve istifa taleplerine rağmen Saito, görev süresini tamamlamak istediğini açıkladı.