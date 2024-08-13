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Japonya'da Yangın ve Bina Çökmelerini Tespit İçin Yapay Zeka Kullanılıyor

Tokyo'da yapay zeka destekli kameralar, afet durumlarında yangın ve bina çökmelerini hızla tespit ediyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:51
Japonya'da Yangın ve Bina Çökmelerini Tespit İçin Yapay Zeka Kullanılıyor

Japonya'nın Afet Yönetiminde Yenilikçi Adım

Japonya'nın başkenti Tokyo, büyük depremlerde yangınlar ve bina çökmeleri gibi acil durumları hızlıca tespit etmek için yapay zeka destekli sistemler kullanmaya başladı.

Yüksek Çözünürlüklü Kameralar İle Hızlı Müdahale

Kyodo News'in bildirdiğine göre, Tokyo Metropol Valiliği, yüksek çözünürlüklü kameraları önemli noktalara yerleştirerek güçlendirilmiş bir gözlem sistemi oluşturdu. Bu kameralar, Valilik binası, Tokyo Körfezi yakınındaki bir köprü ve şehrin batısındaki stratejik noktaları kapsamaktadır.

Yapay Zeka ile Acil Durum Tespiti

Yetkililerin açıklamalarına göre, yapay zeka destekli sistem, duman ve yapı hasarını belirlemek için kamera görüntülerini analiz ediyor. Bu teknoloji sayesinde, kuvvetli depremler sırasında hızlı müdahale edebilmekte ve olası yangın ve çökme risklerini erkenden tespit edebilmekteyiz.

Anlık Bilgi Yönetimi

Valilik yetkilileri, sistemin ayrıca polis ve itfaiye gibi kritik kurumlardaki görevlilere anlık bilgi sağlayarak daha etkili bir kriz yönetimi gerçekleştirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

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