Japonya'dan korkutan haber: Nükleer santralde 5,5 ton radyoaktif madde içeren su sızıntısı tespit edildi

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde bir sorun yaşandı. Santralden yaklaşık 5,5 tonluk radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa sızdığı ortaya çıktı. Bu sızıntının çevre ve insan sağlığına ne gibi etkileri olacağı henüz bilinmiyor. Santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), sızıntının nedenini araştırıyor. Devlet televizyonu NHK'ye göre, santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırma bölümünde sızıntı olduğu belirlendi. Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su, binanın havalandırma çıkışının çevresine sızdı. Sisteme kirli su akışı durdurularak, sızıntı önlenmiş oldu.

JAPONYA'DA FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRALİNDE RADYOAKTİF SIZINTISI

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde bir sorun yaşandı. Santralden yaklaşık 5,5 tonluk radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa sızdığı ortaya çıktı. Santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum gibi 22 milyar bekerel radyoaktif madde taşıdığını" tahmin ediyor. Radyoaktif suyun çoğu toprağa karıştı, ancak yakındaki drenaj kanallarında da anormal seviyeler görüldü. İşletici firma, suyun sızdığı bölgeye "giriş yasak" uyarısı koydu ve bu bölgeden toprağı toplamak gibi önlemler aldı.

FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRALİ'NDEN RADYOAKTİF SU BOŞALTILMAYA DEVAM EDİYOR



Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evreye geçildi. Santral işletmecisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim'de tamamlanan işlenmiş atık su boşaltımında üçüncü evre başladı. Günde yaklaşık 460 tonluk atık su, deniz seviyesinin altına inşa edilen tünel vasıtasıyla sahil kıyısından 1 kilometre açığa, Pasifik Okyanusu sularına salıverilecek. Mart ayına kadar toplam 31 bin 200 ton atık su okyanusa boşaltılacak. Santraldeki reaktörleri soğutmak için kullanılan saf su, radyoaktif maddeler içeriyor. Bu maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) ile trityum dışında ayrıştırılıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'te yayınladığı son raporunda, Japonya'nın atık su boşaltma planının, güvenlik standartlarına uygun olduğunu bildirdi. 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin santraldeki reaktörlerde nükleer erimeye neden olduğu ve radyasyon sızıntısına yol açtığı hatırlatıldı.