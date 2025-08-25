DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Japonya'dan Semipalatinsk mağdurlarına 7,4 milyon dolarlık hibe

Japonya ile Kazakistan, Semipalatinsk (Semey) nükleer denemeleri mağdurlarına yönelik 7,4 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı; işbirliği gündemde.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:45
Japonya'dan Semipalatinsk mağdurlarına 7,4 milyon dolarlık hibe

Japonya'dan Semipalatinsk mağdurlarına 7,4 milyon dolarlık hibe

Anlaşma ve yetkililer

Kazakistan'daki eski Semipalatinsk (Semey) Nükleer Deneme Sahası mağdurlarına yönelik destek için Japonya ile Kazakistan arasında 7,4 milyon dolarlık karşılıksız hibe sağlanmasına dair hükümetler arası anlaşma imzalandı.

Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, başkent Astana'da Kazak mevkidaşı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Bakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede öne çıkanlar

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, düzenlediği basın toplantısında Japonya ile nükleer denemelerin mağdurlarına yardım amacıyla 7,4 milyon dolarlık hibe anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Nurtleu, bu iş birliği vesilesiyle Kazakistan ve Japonya'nın uluslararası topluma nükleer silahlardan vazgeçmeye yönelik ortak çağrısını teyit ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: 'Bu yıl Hiroşima ve Nagazaki faciasının 80. yılı, gelecek yıl ise Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahasının kapatılmasının 35. yılıdır.'

Ayrıca görüşmede enerji, nükleer yakıt ve nükleer tıp başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarının ele alındığını, ayrıca 'acil durumları önleme alanında da işbirliğinin güçlendirilmesi' konusunun değerlendirildiğini bildirdi.

Yatırım ve stratejik ham maddeler

Nurtleu, Japonya'nın Kazakistan'ın en büyük 10 yatırımcısı arasında bulunduğunu belirterek, bugüne kadar Japonya'dan Kazakistan'a 9 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım geldiğini aktardı.

Uzun vadeli işbirliği gündeminde nadir elementler konusunda anlaşma imzalanmasının da yer aldığına işaret eden Nurtleu, 'Kazakistan, yeşil dönüşüm için gerekli olan nadir elementlerin zengin rezervlerine sahiptir. Japonya’nın "yeşil" teknolojilerde kullandığı 32 çeşit ham maddenin 22’si ülkemizde çıkarılıyor.' ifadelerini kullandı.

Nurtleu, ayrıca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu yıl sonuna kadar Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi hazırlıklarının ele alındığını ve gelecek sene Kazakistan ile Japonya arasında doğrudan uçuşların başlatılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Tokayev ile görüşme

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'yı kabul etti. Tokayev, Japonya'yı Asya'daki güvenilir ve yakın ortak olarak nitelendirerek 'Tokyo ile kapsamlı işbirliğinin derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz.' dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya da sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, 'Kazakistan ve Japonya, uluslararası düzeni güçlendirmekle ilgilenen stratejik ortaklardır. Ziyaretimin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Öne çıkanlar: Semipalatinsk mağdurlarına 7,4 milyon dolarlık hibe; enerji, nükleer tıp ve nadir elementler alanlarında yeni işbirliği imkanları; 9 milyar doları aşan Japon yatırımları; üst düzey ziyaret ve doğrudan uçuş planları.

Kazakistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, başkent Astana’da...

Kazakistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, başkent Astana’da Kazak mevkidaşı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Bakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere iki bakan başkanlık etti.

Kazakistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, başkent Astana’da...

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
3
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
4
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
5
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
6
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan