Japonya'dan Semipalatinsk mağdurlarına 7,4 milyon dolarlık hibe

Anlaşma ve yetkililer

Kazakistan'daki eski Semipalatinsk (Semey) Nükleer Deneme Sahası mağdurlarına yönelik destek için Japonya ile Kazakistan arasında 7,4 milyon dolarlık karşılıksız hibe sağlanmasına dair hükümetler arası anlaşma imzalandı.

Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, başkent Astana'da Kazak mevkidaşı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Bakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede öne çıkanlar

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, düzenlediği basın toplantısında Japonya ile nükleer denemelerin mağdurlarına yardım amacıyla 7,4 milyon dolarlık hibe anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Nurtleu, bu iş birliği vesilesiyle Kazakistan ve Japonya'nın uluslararası topluma nükleer silahlardan vazgeçmeye yönelik ortak çağrısını teyit ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: 'Bu yıl Hiroşima ve Nagazaki faciasının 80. yılı, gelecek yıl ise Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahasının kapatılmasının 35. yılıdır.'

Ayrıca görüşmede enerji, nükleer yakıt ve nükleer tıp başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarının ele alındığını, ayrıca 'acil durumları önleme alanında da işbirliğinin güçlendirilmesi' konusunun değerlendirildiğini bildirdi.

Yatırım ve stratejik ham maddeler

Nurtleu, Japonya'nın Kazakistan'ın en büyük 10 yatırımcısı arasında bulunduğunu belirterek, bugüne kadar Japonya'dan Kazakistan'a 9 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım geldiğini aktardı.

Uzun vadeli işbirliği gündeminde nadir elementler konusunda anlaşma imzalanmasının da yer aldığına işaret eden Nurtleu, 'Kazakistan, yeşil dönüşüm için gerekli olan nadir elementlerin zengin rezervlerine sahiptir. Japonya’nın "yeşil" teknolojilerde kullandığı 32 çeşit ham maddenin 22’si ülkemizde çıkarılıyor.' ifadelerini kullandı.

Nurtleu, ayrıca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu yıl sonuna kadar Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi hazırlıklarının ele alındığını ve gelecek sene Kazakistan ile Japonya arasında doğrudan uçuşların başlatılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Tokayev ile görüşme

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'yı kabul etti. Tokayev, Japonya'yı Asya'daki güvenilir ve yakın ortak olarak nitelendirerek 'Tokyo ile kapsamlı işbirliğinin derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz.' dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya da sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, 'Kazakistan ve Japonya, uluslararası düzeni güçlendirmekle ilgilenen stratejik ortaklardır. Ziyaretimin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

