Japonya’dan Suriye’ye 5,5 milyon dolar destek: UN-Habitat projesi

Japonya'dan Suriye'ye 5,5 milyon dolar destek

UN-Habitat ile altyapı odaklı proje imzalandı

Japonya, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen Birleşmiş Milletler (BM) projesine 5,5 milyon dolar katkı vereceğini açıkladı.

Konuya ilişkin bilgilere Kyodo aracılığıyla ulaşılırken, Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hükümet ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye için bir projenin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, projenin Humus ve Halep illerinde yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik altyapı çalışmalarını hedeflediği vurgulandı. Projenin, bölgedeki kentsel altyapının onarımı ve güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

UN-Habitat tarafından yapılan değerlendirmede ise hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023'teki depremlerin Halep ve Humus'taki altyapıya ciddi zarar verdiği, bu nedenle söz konusu proje ile bölgeye destek sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.