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Japonya, Depremden Etkilenen Tarihi Yapılar İçin Türkiye'ye 130 Bin Dolar Hibe Desteği Sağlıyor

Japonya, Türkiye’deki tarihi yapıların restorasyonu için 130 bin dolar hibe desteği sağlıyor. Ekipmanlar depremden etkilenen alanlarda kullanılacak.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:05
Japonya, Depremden Etkilenen Tarihi Yapılar İçin Türkiye'ye 130 Bin Dolar Hibe Desteği Sağlıyor

Japonya, Türkiye'ye Tarihi Yapıların Restorasyonu İçin Destek Veriyor

Japonya, Türkiye'de meydana gelen "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ardından zarar gören tarihi yapıların restorasyonu için yaklaşık 130 bin dolar nakdi hibe desteği sağlayacağını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu hibenin, kültürel mirasın korunması amacıyla uluslararası işbirliği çerçevesinde sağlandığı belirtildi.

Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Projeler

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği alanlarda tarihi eserlerin onarımı için iki ayrı proje geliştirildiği vurgulandı. İlk proje, "Türkiye'de Zarar Görmüş Kültürel Mirasın Restorasyonu İçin Ekipman Kurulumu Projesi" adıyla hayata geçirildi.

Bu projenin, ilgili makamların önerileri doğrultusunda Proje Koordinatörlüğü ve Müzeler Daire Başkanlığı işbirliği ile hazırlandığı kaydedildi. Eylül 2023 tarihinde, proje için Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla başvuru yapıldığı bildirildi.

Hibe Süreci ve Ekipman Tedariki

Açıklamada, Japonya Büyükelçiliği tarafından 26 Aralık tarihinde ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı hesabına hibe tutarının aktarıldığı belirtildi. Hibe ile belirlenen ekipmanların tedarik sürecinin başlatıldığı ve laboratuvar binası inşa edilene kadar geçici olarak konteyner laboratuvarlar tahsis edileceği ifade edildi.

Ayrıca, Japonya Büyükelçiliği tarafından 4 Şubat tarihinde Hatay'da bir teslim töreni düzenlenmesi önerildi. Törene, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko’nun katılacağı belirtildi.

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