Japonya, Hindistan'a 10 Yılda 68 Milyar Dolar Özel Yatırım Hedefliyor

Ekonomik güvenlik odaklı yeni işbirliği çerçevesi hazırlanıyor

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti gelecek 10 yıl içinde Hindistan'a 68 milyar dolar (10 trilyon yen) tutarında özel yatırım yapmayı hedefliyor.

Japon yetkililer bu yeni yatırım hedefini, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ülkeye düzenleyeceği ziyarette duyuracak. Ziyaretin 29-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Tokyo ve Yeni Delhi arasındaki mutabakat, ekonomik güvenliği de kapsayan yeni bir işbirliği çerçevesine dayanacak. Söz konusu çerçeve, yarı iletken, temiz enerji ve tıbbi ürünler gibi stratejik alanlarda yatırım ve ortaklıkları içerecek.

Ayrıca çerçeve kapsamında yapay zeka alanında yeni işbirliği girişimlerinin duyurulması planlanıyor.

Japonya bu hamleyle, bölgede artan Çin nüfuzuna karşılık olarak Serbest ve Açık Hint Pasifik (FOIP) vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.