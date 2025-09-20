Japonya: İsrail'in tek taraflı eylemleri iki devletli çözümü zayıflatıyor

İvaya Takeşi'den Washington'a uyarı, ateşkes çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail'in 'tek taraflı eylemleriyle' Orta Doğu'da iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulundu. Bakanlığın yazılı açıklaması bu endişeyi kamuoyuyla paylaştı.

İvaya, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede Tokyo'nun endişelerini iletti. Görüşmede İvaya, Japonya'nın iki devletli çözümü desteklediğini vurguladı ve İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerinin durdurulması için uluslararası toplumun, özellikle ABD'nin güçlü çağrılar yapmasının önemine dikkat çekti.

Bakan ayrıca, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması için Washington ile yakın işbirliği umduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott ise yazılı açıklamada, Rubio'nun görüşmede ABD-Japonya ittifakına sarsılmaz bağlılığını vurguladığını ve ittifakı 'bölgesel güvenlik ve refahın temel taşı' olarak nitelendirdiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, iki bakanın İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.