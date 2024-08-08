Japonya'nın Güneybatısında 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya, Miyazaki Açıklarında Deprem Sarsıntısı Yaşadı

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaletinin açıklarında, 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 16.43'te gerçekleşti.

Depremin Detayları

Merkez üssü, yaklaşık 30 kilometre derinlikte olan bu sarsıntı, bölgedeki halk arasında endişeye yol açtı. Japon yetkililer, Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yayınladı.

Gelişmeler ve Güvenlik Önlemleri

Depremin ardından, can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Bölgedeki otoriteler, durumu yakından izlemeye devam ediyor ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.