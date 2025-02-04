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Japonya'nın Hokkaido Bölgesinde Rekor Kar Yağışı

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde son 12 saatte rekor seviyede kar yağdı, halk uyarıldı ve hava ulaşımı aksadı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:35
Japonya'nın Hokkaido Bölgesinde Rekor Kar Yağışı

Japonya'nın Hokkaido Bölgesinde Rekor Kar Yağışı

Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido bölgesinde, tarihinin en yüksek kar yağışları yaşandı. Kamu yayıncısı NHK tarafından aktarılan bilgilere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), son 12 saat içerisinde Obihiro kentinde 120 santimetre, Honbetsu kentinde ise 85 santimetre kar yağdığını bildirdi.

Bu yağış, her iki şehir için de rekor seviyede olup, resmi yetkililer tarafından acil durum ilan edildi. Vatandaşlara fırtına ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Günlük Yaşam Olumsuz Etkilendi

Hokkaido bölgesindeki ciddi kar yağışı, günlük yaşamda büyük aksamalara yol açtı. Trafik durma noktasına gelerek, Obihiro ve Wakkanai havalimanlarındaki tüm uçuşlar iptal edildi.

Yetkililer, bölgede olası elektrik kesintileri konusunda da halkı uyarırken, soğuk hava koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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