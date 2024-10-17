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Japonya'nın İlk 50 Yılını Dolduran Nükleer Reaktörü

Japonya'da Takahama Nükleer Güç Santrali, 50 yılı devirdi ve faaliyet süresi uzatıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:26
Japonya'nın İlk 50 Yılını Dolduran Nükleer Reaktörü

Japonya'da Tarihi Bir Karar Alındı

Japonya'nın batısında bulunan ve 50 yıldır kesintisiz olarak faaliyette bulunan bir nükleer reaktör, yeni bir izinle birlikte çalışmalarına devam edebilecek.

Takahama Nükleer Güç Santrali

Takahama Nükleer Güç Santrali (NGS), Kasım 1974 tarihinde faaliyete başladıktan sonra gelecek ay 50. yılını dolduracak. Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), santraldeki 1 numaralı reaktörün devam eden faaliyet taleplerini olumlu yönde cevapladı.

Güvenlik Denetimleri Tamamlandı

NRA'nın yaptığı ek güvenlik denetimlerinde, reaktörün basınç tankının nötron baskısına dayanabileceği ve beton dayanıklılığını koruyacağı tespit edildi. Bu sonuçlar, Kansai Electric Power (KEPCO) firmasının reaktörünün faaliyet süresinin uzatılması için yaptığı başvurunun onaylanmasını sağladı.

Japonya'da Bir İlk

Resmi Kyodo haber ajansına göre, 1 numaralı reaktör, Japonya'da 50 yılın üzerinde çalışma izni almış olan ilk reaktör olarak tarihe geçti.

Nükleer Güvenlik Kuralları

Japonya'daki nükleer reaktörlerin yasal olarak 60 yıla kadar çalışmasına izin verilmektedir. Ancak, 50 yılı geçen tesisler için güvenlik yönetmeliklerinde bazı güncellemeler yapılması gerekmektedir.

Bu gelişme, Japonya'nın nükleer enerji politikaları üzerine önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor.

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