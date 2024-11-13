Japonya'nın Tsuruga Nükleer Reaktörü Güvenlik İncelemesinden Geçemedi

Japonya'nın Batısındaki Nükleer Reaktör Güvenlik İncelemesinden Geçemedi

Japonya'nın batısında bulunan Tsuruga Nükleer Santrali, yeniden hizmete alınması için girdiği güvenlik incelemesini geçemedi. Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), Fukui eyaletindeki Tsuruga santralinin 2 nolu reaktörüne ilişkin güvenlik incelemesinin sonucunu açıkladı.

Reaktörde Aktif Fay Riski Tespit Edildi

NRA, ''aktif bir arıza olma olasılığı'' gerekçesiyle reaktörün güvenliğini onaylamadığını duyurdu. Resmi karar doğrultusunda, tesisin işleticisi olan Japan Atomic Power (JAPC) şirketinin yeniden hizmete alınması başvurusu, oybirliğiyle reddedildi. NRA'nın son raporunda, reaktörün yaklaşık 300 metre kuzeyinde aktif bir fayın yerleşke altında uzanma olasılığına dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra, JAPC'nin fay hareketiyle ilgili iddialarının yeterli gerekçe sunmadığı belirtildi.

NRA'dan Bilimsel Yargıya Saygı Vurgusu

NRA Başkanı Yamanaka Şinsuke, yapılan açıklamada, "Bu karar, NRA’nın kurulmasından bu yana alınan ilk karar ve bilimsel, teknik açıdan titizlikle değerlendirilmiştir" dedi. Yamanaka, "Birçok hata var, verilerde tahrifat yapılmış. Anormal bir durum. JAPC'nin bu konularda değerlendirme yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, NRA'nın kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sonuç ne olursa olsun bilimsel ve mesleki yargıya saygı gösterilmesi gerektiğini" ifade etti. Fukui Eyaleti Valisi Sugimoto Tatsuji de, işletici firmanın güvenliğe öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Fukuşima Sonrası İlk Ret Kararı

Japonya, 2011 yılındaki depremler ve Fukuşima Dai-içi santralindeki nükleer erime sonrası 2012 yılında NRA'yı kurarak güvenlik standartlarını güncelledi. NRA'nın kararıyla, Fukuşima kazası sonrası güncellenen güvenlik standartlarına uygun olarak, nükleer reaktörlerin yeniden hizmete alınması talebi ilk kez reddedildi.

Doğu Asya'nın büyük ölçekli depremlerle karşı karşıya kalan Japonya'sında, nükleer reaktörlerin doğrudan fay hatlarının üzerine inşa edilmesi yasak. Ülke, 2022 yılında açıkladığı "2050'ye kadar karbon sıfır" hedefi doğrultusunda nükleer enerjinin kullanımını da artırmayı amaçlıyor. Batıdaki Japon Denizi'ne bakan Tsuruga Körfezi'ndeki 4 reaktörlü nükleer santral, resmi olarak 1970 yılında hizmete girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.