Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen İstanbul Tersanesi Komutanlığını Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Yaşar Güler'in davetlisi olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen projeleri inceledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:58
Resmî ziyaret kapsamında tersanede yürütülen projeler incelendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşıma eklenen fotoğraflarda Nakatani'nin, İstanbul Tersanesi Komutanlığınca yürütülen projeleri incelediği anlar yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

