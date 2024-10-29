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Japonya UNIFIL'e Yönelik Tehditleri Kınadı ve Suriye İçin Yardımda Bulundu

Japonya, UNIFIL'e yönelik tehditleri kınayarak Suriye'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:01
Japonya UNIFIL'e Yönelik Tehditleri Kınadı ve Suriye İçin Yardımda Bulundu

Japonya'dan UNIFIL ve Suriye İçin Önemli Açıklamalar

Japonya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) emniyetine yönelik "tüm tehditleri" kınadı. Bu açıklama, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib arasındaki telefon görüşmesinde yapıldı.

Dışişleri Bakanı İvaya'nın Endişeleri

İvaya, Lübnan'daki duruma ilişkin endişelerini paylaşarak, İsrail ve Hizbullah arasında hemen ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Bakan, tüm tarafları itidal göstermeye ve diplomatik çözümler için samimi çaba sarf etmeye davet etti.

Bölgedeki Japon Vatandaşlarının Güvenliği

Ayrıca, İvaya, bölgede bulunan Japon vatandaşlarının korunması konusunda işbirliği talebinde bulundu. Buhabib, Lübnan'ın Japonya ile işbirliğini önemsediğini belirtirken, duruma dair bilgilendirmede bulundu.

Suriye İçin Acil Yardım Desteği

Japonya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Suriye’ye 10 milyon dolarlık acil durum desteği sağlanacağına dair bir duyuru yaptı. Bu yardım, Japonya'nın bölgede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecek olup, temel ihtiyaç malzemelerini içerecektir.

UNIFIL Askerlerine Yönelik Saldırılar

Son zamanlarda, İsrail ordusu, UNIFIL askerlerine yönelik saldırılar düzenlemekte, bu olayların ardından 20 askerin yaralandığı bilgisi gelmiştir. Saldırılar, 10 Ekim itibarıyla başlamış ve dört gün boyunca arka arkaya devam etmiştir.

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