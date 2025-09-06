Japonya ve Avustralya E1 Projesi'ne Karşı: Doğu Kudüs'teki Yerleşim Planına Tepki

Japonya ve Avustralya E1 Projesi'ne karşı çıktıklarını açıkladı

Japonya ve Avustralya, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda binlerce yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşasını öngören E1 Projesi'ne açıkça karşı çıktıklarını bildirdi. Açıklama, tarafların bölgede artan gerilim ve insani krize ilişkin derin kaygılarını yansıtıyor.

2+2 Görüşmeleri ve ortak çağrılar

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles arasındaki dünkü "2+2" formatındaki görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Gazze'deki kıtlık başta olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgili ciddi endişeler ele alındı.

Açıklamada bölge için acil ateşkes çağrısı yapıldı ve iki ülke iki devletli çözüme olan desteklerini bir kez daha vurguladı.

İnsani yardım ve çatışma bilançosu

Ortak bildiride ayrıca, bölgede yürütülen insani yardım operasyonlarının engelsiz şekilde artarak sürmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 162 bin 367 kişinin yaralandığı verilerine yer verildi.

E1 Projesi'nin hedefleri ve etkileri

Haberde, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamak amacıyla başlatılan E1 Projesi'nin ayrıntıları hatırlatıldı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildiği, projenin Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarından koparılması ve bu toprakların izole edilmesi amacını taşıdığı vurgulandı.

Ortak açıklama, E1 Projesi'nin bölgedeki barış umutları ve iki devletli çözüm perspektifi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, uluslararası toplumun daha güçlü ve uyumlu bir tepki vermesi gerektiğini ortaya koydu.