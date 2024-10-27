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Japonya ve Hindistan'dan İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısına Tepki

Japonya ve Hindistan, İsrail'in İran'a saldırılarından endişe duyduklarını açıkladı ve tarafları itidalli olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:17
Japonya ve Hindistan'dan İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısına Tepki

Japonya ve Hindistan, İran'a Saldırıdan Endişeli

Japonya ve Hindistan, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan duydukları kaygıyı dile getirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısının ardından bir açıklama yayınlayarak, "Japonya, her tür karşılıklı saldırıdan derin endişe duymakta ve durumu tırmandıracak her türlü eylemi şiddetle kınamaktadır" ifadesini kullandı.

Barış ve İstikrar Vurgusu

Açıklamada, Orta Doğu'daki barış ve istikrarın önemi vurgulanarak, tüm tarafların itidal göstermeleri ve durumu yatıştırmaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, yurt dışında bulunan Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alınacağı belirtildi.

Hindistan'dan Açıklama

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak, "Tırmanan gerilimden ve bu durumun barış ve istikrara yönelik sonuçlarından derin endişe duyuyoruz" dedi. Açıklamada, masum rehinelerin ve sivillerin acı çekmemesi için tüm tarafların itidalli davranmaları ve diyaloğa geçmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Saldırısı

İsrail, 1 Ekim'deki İran füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırdığını duyurdu. İran, saldırının ardından Tahran ve Huzistan ile İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaların hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin ise "başarıyla" karşı koyduğunu açıkladı. İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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