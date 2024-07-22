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Japonya ve Kanada Genel İşbirliği Alanlarını Geliştiriyor

Japonya ve Kanada, işbirliği konularını ele alarak ekonomik ve güvenlik alanlarında önemli adımlar attı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:35
Japonya ve Kanada Genel İşbirliği Alanlarını Geliştiriyor

Japonya ve Kanada İkili İşbirliğini Geliştiriyor

Japonya'nın Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Kanada ile olan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti açıkladı.

Tokyo’da Önemli Görüşme

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, Kamikava Yoko, Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Ortak Tatbikat ve Ekonomik İşbirliği

Kamikava, iki ülke arasında yasadışı, kayıtsız ve düzensiz balıkçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirilen ortak tatbikat ve gözetim faaliyetlerinde işbirliğinin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ayrıca, iki Bakanın elektrikli araç sektörü gibi ekonomik alanlarda işbirliğini geliştirmek üzere mutabık kaldıkları da vurgulandı.

Bölgesel Güvenlik Üzerine Değerlendirmeler

Kamikava ve Joly görüşme sırasında, bölgesel konuların yanı sıra Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programları hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Kanada'nın Stratejik Vizyonu

Kamikava, Kanada'nın Hint-Pasifik bölgesine verdiği önemi vurgulayarak, Ottawa'nın Tokyo ile işbirliğini artırma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

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