Japonya ve Türkiye, Diplomatik İlişkilerin 100. Yılını Kutladı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) tarafından, diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türk-Japon İlişkileri Semineri düzenlendi.

Seminer, Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Etkinliğe; Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Toyo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nobuo Misawa, APAM Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, TOBB Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bahadır Pehlivantürk ve Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan katıldı.

Konferansın açılışında, Büyükelçi Katsumata, 2024'ün Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak bu ilişkilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bir yıl sonra, Japonya'nın imzaladığı Lozan Anlaşması ile başladığını belirtti.

Katsumata, iki ülkenin, Ertuğrul Fırkateyni faciası ve İran-Irak Savaşı gibi zor dönemlerde karşılıklı yardımlaşarak dostluklarını pekiştirdiğini vurguladı. "Bu süreçte altyapı, afet önleme ve akademik alanlarda birçok işbirliği gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Seminere video mesaj göndererek katılan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, "Japonya ile ilişkilerimiz, genel uluslararası ilişkiler silsilesinde özel bir yere sahiptir" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, bu yıl Japonya-Türkiye ilişkileri üzerine gerçekleştirilen programlardan beşine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, ilişkilerin güçlendirilmesi adına yapılan çabaları vurguladı. Ertuğrul Fırkateyni faciasının iki ülke arasındaki derin dostluğun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Konferansta söz alan Toyo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nobuo, ilişkilerin iki perspektiften değerlendirilebileceğini, birincisinin tarih boyunca Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, diğerinin ise 1923'te kurulan diplomatika ilişkileri kapsadığını tayin etti.

TOBB Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pehlivantürk ise Türk-Japon ilişkilerinde dış yardımların ve kalkınma işbirliğinin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Japonya'daki depremler sırasında Türkiye'nin hızlı yardımı, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmiştir" dedi.

APAM Müdürü Prof. Dr. Dündar, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimlerin ve işbirliklerinin gelecekte daha da gelişebileceğini sözlerine ekledi. Türk Japon Vakfı Başkanı Sayan ise bu 100 yıllık ilişkilerin önemini vurgulayarak, gelecekte farklı coğrafyalarda daha fazla kutlama yapılabileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle Ankara Üniversitesinin Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) tarafından, diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılında Türk-Japon ilişkileri semineri düzenlendi. Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuşma yaptı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle Ankara Üniversitesinin Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) tarafından, diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılında Türk-Japon ilişkileri semineri düzenlendi. Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuşma yaptı.