Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Jason Derulo İstanbul Festivali'nde Unutulmaz Bir Konser İçin Hazırlanıyor

Jason Derulo, İstanbul Festivali öncesi basın toplantısı düzenleyerek hazırlıklarını ve müzikseverlere vereceği mesajları paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:05
Jason Derulo İstanbul Festivali'nde Unutulmaz Bir Konser İçin Hazırlanıyor

Jason Derulo'dan İstanbul Festivali Öncesi Açıklama

Amerikalı R&B sanatçısı Jason Derulo, İstanbul Festivali'nde vereceği konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Derulo, "İstanbul konseri için çok özel hazırlıklar yaptık. Herkes için unutulmaz bir deneyim olacak." diyerek izleyicilere seslendi.

Kariyerinin En İyi Performansını Hazırladı

Konuşmasında, sanatçının kariyerindeki en iyi gösterilerden birini sunma hedefinde olduğunu vurguladı: "Ekibimde yetenekli müzisyenler ve dansçılar var. Dansı ve müziği diri tutmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

Müziğin İyileştirici Gücüne İnanıyor

Derulo, dünya genelinde yaşanan insani dramları da göz önünde bulundurarak, "Müziğin iyileştirici gücüne inanan biriyim. Yaptığım müziğin insanlar için bir mutluluk kaynağı olmasından gurur duyuyorum." dedi.

Türk Müziği Unsurları Gelecek Projelerinde Olacak

Türkiye'de daha önce sahne aldığını belirten Derulo, "Türk kahvaltısı benim için unutulmaz. Türk müziği ise oldukça otantik. Gelecekte Türk müziği unsurlarını projelerime dahil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Müzik Sektörünün Değişimi

Derulo, müzik sektöründeki değişim hakkında da düşüncelerini paylaştı: "Müzik, evrilen bir alan. Dijital platformlar, yeni müzisyenlerin seslerini duyurmasının önünü açıyor."

Festival kapsamında Jason Derulo, yarın saat 22:00'de Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.

İstanbul Festivali Hakkında

Bu yıl 3. kez düzenlenen İstanbul Festivali, Manga, Reynmen, Hande Yener gibi müzisyenleri ağırlayarak toplamda 77 sahne performansı sunacak. Festivalin 18 Ağustos'a kadar devam etmesi ve 800 binin üzerinde izleyici katılımı bekleniyor.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında...

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında...

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında...

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında...

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında...

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı