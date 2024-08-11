Jason Derulo İstanbul Festivali'nde Unutulmaz Bir Konser İçin Hazırlanıyor

Jason Derulo'dan İstanbul Festivali Öncesi Açıklama

Amerikalı R&B sanatçısı Jason Derulo, İstanbul Festivali'nde vereceği konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Derulo, "İstanbul konseri için çok özel hazırlıklar yaptık. Herkes için unutulmaz bir deneyim olacak." diyerek izleyicilere seslendi.

Kariyerinin En İyi Performansını Hazırladı

Konuşmasında, sanatçının kariyerindeki en iyi gösterilerden birini sunma hedefinde olduğunu vurguladı: "Ekibimde yetenekli müzisyenler ve dansçılar var. Dansı ve müziği diri tutmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

Müziğin İyileştirici Gücüne İnanıyor

Derulo, dünya genelinde yaşanan insani dramları da göz önünde bulundurarak, "Müziğin iyileştirici gücüne inanan biriyim. Yaptığım müziğin insanlar için bir mutluluk kaynağı olmasından gurur duyuyorum." dedi.

Türk Müziği Unsurları Gelecek Projelerinde Olacak

Türkiye'de daha önce sahne aldığını belirten Derulo, "Türk kahvaltısı benim için unutulmaz. Türk müziği ise oldukça otantik. Gelecekte Türk müziği unsurlarını projelerime dahil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Müzik Sektörünün Değişimi

Derulo, müzik sektöründeki değişim hakkında da düşüncelerini paylaştı: "Müzik, evrilen bir alan. Dijital platformlar, yeni müzisyenlerin seslerini duyurmasının önünü açıyor."

Festival kapsamında Jason Derulo, yarın saat 22:00'de Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.

İstanbul Festivali Hakkında

Bu yıl 3. kez düzenlenen İstanbul Festivali, Manga, Reynmen, Hande Yener gibi müzisyenleri ağırlayarak toplamda 77 sahne performansı sunacak. Festivalin 18 Ağustos'a kadar devam etmesi ve 800 binin üzerinde izleyici katılımı bekleniyor.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.