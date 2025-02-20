JD Vance: Rusya ile Müzakere, Savaşın Bitirilmesi İçin Şart

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile müzakereleri savunarak, savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla diyalog kurulması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:29
JD Vance: Rusya ile Müzakere, Savaşın Bitirilmesi İçin Şart

JD Vance: "Rusya ile Konuşmadan Savaşı Nasıl Bitireceksiniz?"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2025 Yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Vance, eski Başkan Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakerelere başlamasını savundu.

Müzakerelerin Önemi

Vance, "Bazıları 'Neden Rusya ile konuşuyorsunuz?' diyorlar. Peki, Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz? Çatışmayı gerçekten sona erdirmek istiyorsanız savaşa dahil olan herkesle konuşmalısınız," şeklinde konuşarak diyalogun gerekliliğine dikkat çekti.

Trump'ın Liderliği

Vance, Trump'ın savaşın sona erdirilmesi konusundaki kararlılığını vurgularken, eski Başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray'da olmayan liderliğin 20 Ocak'tan bu yana olduğunu söyledi. Savaşı durdurma adına çok çalıştıklarını ancak sonuç için henüz erken olduğunu kaydetti.

Barış İçin Çalışmalar

Vance, Trump'ın bu konuda harekete geçme amacının "iki taraftan da binlerce insanın ölümünü durdurmak" olduğunu belirterek, "Trump, Avrupa'ya kalıcı barış getirmek istiyor. Barış, Rusya'nın, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın çıkarınadır; ancak en önemlisi barış Amerikan halkının da çıkarınadır" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki Esirler

Öte yandan, Vance, Biden döneminde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için herhangi bir adım atılmadığını iddia etti. Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından bu konuda somut adımlar atıldığını ifade eden Vance, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, bu süreçte Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun büyük çaba sarf ettiğini kaydetti.

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