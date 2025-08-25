DOLAR
JD Vance: Trump Hindistan'a Tarifeyle Rusya'ya Ekonomik Baskı Uyguluyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın Hindistan'a uyguladığı tarifelerle Rusya'yı Ukrayna'da barışa zorlamak için ekonomik baskı yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 09:58
JD Vance: Trump Hindistan'a Tarifeyle Rusya'ya Baskı Uyguluyor

Vance, NBC News röportajında Trump'ın stratejisini değerlendirdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Rusya'yı Ukrayna ile barışa zorlamak için Hindistan'a tarifeler uygulayarak ekonomik baskı kurduğunu söyledi.

Vance, NBC News'e verdiği röportajda, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance, Trump'ın Moskova yönetimine karşı agresif bir ekonomik baskı stratejisi izlediğini belirterek, "Örneğin, Rusların petrol ekonomisinden zengin olmasını zorlaştırmak için Hindistan'a ikincil gümrük vergileri uyguladı." dedi.

Ayrıca Vance, Trump'ın Rusya'yı "dünya ekonomisine dahil etme" niyetini taşıdığını; ancak bunun, Rusya'nın Ukrayna ile arasındaki savaşı sonlandırması koşuluna bağlı olduğunu vurguladı.

Rusya savaşın sonlandırılmasını kabul etmezse izole olmaya devam edeceğini söyleyen Vance, "(Trump) Başkan, Ruslara bu savaşı durdurmaları için (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın üç yılda uyguladığından daha fazla ekonomik baskı uyguladı." şeklinde konuştu.

