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Jeffrey Sachs, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı İmzaladı

Emine Erdoğan ile görüşen Jeffrey Sachs, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:58
Jeffrey Sachs, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı İmzaladı

Jeffrey Sachs, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na İmza Attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Birebir Görüşme ve Sıfır Atık Projesi

Görüşme sonrası Sachs, 2023 yılı BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk imzalanan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Emine Erdoğan'dan Teşekkür

Emine Erdoğan, görüşme sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Sachs’a, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya adına verdiği destek için teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Yardımcı Olunacak Projeler Tartışıldı

Görüşmede, Sachs'ın 150 ülkeden 2 bin üniversitenin dahil olduğu küresel sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağı ile sunabilecekleri katkılar üzerinde duruldu. Emine Erdoğan, Sıfır Atık uygulamalarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs (solda), Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

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