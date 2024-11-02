Jeju Adası'nda Tarihi Yağış Rekoru

Jeju Adası'nda Rekor Yağış

Güney Kore'nin güney kıyısında yer alan Jeju Adası, 1923'ten bu yana kasım ayında en yüksek günlük yağış miktarını deneyimledi. Güney Kore Meteoroloji İdaresi, özellikle son iki gün içinde adanın birçok bölgesine metrekare başına 300 kilogramdan fazla yağmur düştüğünü bildirdi.

Geçmiş Rekorlar

Kasım ayında daha önce kaydedilen en yüksek günlük yağış miktarı, 2011 yılında metrekare başına 102 kilogram olarak belirlendi. Ancak, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ölçümlerde adaya metrekare başına 238.4 kilogram yağmur düştüğü tespit edildi.

Olumsuz Etkiler

Jeju Adası'ndaki şiddetli yağışların, ağaçların devrilmesine ve yollarla evlerin su altında kalmasına yol açtığı gözlemlendi. Bu durum, bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyerek birçok zorunluluğu da beraberinde getirdi.