Jens Stoltenberg Münih Güvenlik Konferansı'nın Yeni Başkanı Olacak

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başkanı olacağı açıklandı. Konferans, 2025'te gerçekleştireceği 61. oturumunda Stoltenberg'in başkanlık görevini devralacağı tarih olarak belirlendi.

Görev Değişimi ve Yeni Misyon

MSC'den yapılan resmi açıklamada, Stoltenberg'in Christoph Heusgen'in yerini alacağı ifade edildi. Stoltenberg’in uluslararası diplomasi alanındaki birikiminin yanı sıra, Amerikan Başkanlık Özgürlük Madalyası gibi pek çok ödül kazandığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Stoltenberg, dünya çapında saygın bir diplomat, birçok önemli güvenlik konusunda fikir önderidir.".

Barış İçin Çalışmak Büyü Oranı

Stoltenberg, görevi devralmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tüm siyasi hayatım boyunca barışı korumaya adadım. MSC Başkanı olarak görev yapacak olmaktan ve konferansın 'diyalog yoluyla barış' misyonuna katkıda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum," sözlerini kaydetti. O, çatışmaların önlenmesinin ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

NATO Genel Sekreterliği Dönemi

2014-2024 yılları arasında NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Stoltenberg, geçtiğimiz Ekim ayında Mark Rutte'ye görevini devretmişti. Norveç hükümetinde 10 yıllık Başbakanlık ve Enerji, Ekonomi ile Maliye Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştu.

Münih Güvenlik Konferansı Hakkında

Her yıl Şubat ayında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı, üst düzey siyasilerin, savunma uzmanlarının ve askeri temsilcilerin katılımıyla güvenlik politikası konularını masaya yatırıyor. Bu yıl 61’inci kez yapılacak olan konferans, küresel güvenlik meselelerine dair önemli bir platform olmasıyla biliniyor.