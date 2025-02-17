Jerry Seinfeld'in 'Filistin'i umursamıyorum' Sözüne Sosyal Medya Tepkisi

Jerry Seinfeld'in Skandal Sözü

İsrail destekçisi Amerikalı Yahudi komedyen Jerry Seinfeld, sosyal medyada büyük tepki toplayan bir açıklamada bulundu. 'Filistin'i umursamıyorum' ifadesiyle gündeme oturan Seinfeld, bu sözleri hayranı ile birlikteyken söyledi.

The Hill'in haberine göre, ünlü aktörle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı, Instagram platformunda video kaydı alırken 'Özgür Filistin' dedi. Seinfeld, hayranının bu ifadesine karşılık olarak, 'Filistin'i umursamıyorum.' dedi.

Bu olay sosyal medya üzerinde büyük yankı bulurken, hayranı Seinfeld'in yanıtına 'Bu, çok üzücü.' diyerek tepki gösterdi.

Üniversitede Protesto Edilmişti

Seinfeld, daha önce de İsrail'e olan desteğinden dolayı protesto edilmesiyle gündeme gelmişti. Duke Üniversitesi'nde Mayıs 2024'te düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yaparken, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Bu öğrenciler, Filistin bayrağı açarak alandan ayrılmışlardı.

Seinfeld'in bu tepkiler karşısında ne gibi adımlar atacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.