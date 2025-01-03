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JetBlue, Uçuş Gecikmeleri Nedeniyle 2 Milyon Dolar Ceza Aldı

Ulaştırma Bakanlığı, JetBlue'yu uçuş gecikmeleri nedeniyle 2 milyon dolar ceza ile cezalandırdı ve bu durum rekabeti de etkiliyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:44
JetBlue, Uçuş Gecikmeleri Nedeniyle 2 Milyon Dolar Ceza Aldı

JetBlue'ya Tarihi Ceza

ABD Ulaştırma Bakanlığı, JetBlue hava yolu şirketini uçuşlarındaki rötarlar nedeniyle 2 milyon dolarlık bir para cezasıyla cezalandırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, JetBlue'nın "kronik uçuş gecikmeleri" sebebiyle bu cezanın verildiği belirtildi.

Uçuş Gecikmeleri ve Tazminat

JetBlue'nun birçok uçuşunu geciktirdiği ifade edilerek, bu nedenle toplam 2 milyon dolarlık cezanın yarısının, gecikmelerden etkilenen yolculara tazminat olarak ödenecek. Bakanlık, bu tür bir cezanın bir hava yolu şirketine daha önce verilmediğinin altını çizdi.

Haksız ve Yanıltıcı Uygulamalar

Açıklamada, gerçekçi olmayan uçuş planlamalarının yolcuların seyahat planlarını bozduğu ve tüketicileri yanıltarak rekabeti olumsuz etkilediği vurgulandı. JetBlue'nun Haziran 2022 ile Kasım 2023 döneminde toplam dört "kronik gecikmeli" uçuşunu en az 145 kez gerçekleştirdiği kaydedildi.

Diğer Havayolları Üzerine Soruşturmalar

Bakanlık, JetBlue'ya ek olarak gerçekçi olmayan uçuş planlamaları nedeniyle diğer hava yolu şirketlerine yönelik soruşturmaların da sürdüğünü duyurdu.

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