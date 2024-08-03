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Jimmy Carter, Kamala Harris'e Destek Verecek

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 5 Kasım seçimlerinde Kamala Harris'e oy verme niyetinde.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:36
Jimmy Carter, Kamala Harris'e Destek Verecek

Jimmy Carter, Harris'i Destekliyor

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Kamal Harris'e oy vermeyi planladığını duyurdu. Bu bilgi, Carter'ın torunu Jason Carter tarafından Atlanta Journal-Constitution gazetesine açıklanan haberle ortaya çıktı.

Carter'ın Siyasi İlgisi

Jason Carter, dedesinin son zamanlarda politiakaya ve Gazze konularına özel bir dikkat gösterdiğini ifade etti. Eski başkan, ayrıca 1977-1981 yılları arasında 39. başkan olarak görev yapmış ve halen "en uzun yaşayan ABD Başkanı" unvanını elinde bulundurmaktadır.

Sağlık Durumu

99 yaşındaki Carter, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman hastaneye kaldırılmış, sonrasında evde bakım sürecine geçmiştir. Bu durum, kamuoyunun dikkatini çekmiş ve Carter'ın durumu hakkında çeşitli endişeler yaratmıştır.

Özetle, Jimmy Carter'ın Kamala Harris'e desteği, önümüzdeki seçimlerde dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.

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