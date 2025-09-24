Jimmy Kimmel'den Trump'a Sert Eleştiri: 'Komedyeni Susturma Tehdidi Amerikan Karşıtı'

Jimmy Kimmel, yeniden başlayan 'Jimmy Kimmel Live' programında Trump'ı, kendisini susturma tehdidi ve şovun askıya alınmasına ilişkin sözleri nedeniyle eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:12
Jimmy Kimmel'den Trump'a Sert Eleştiri: 'Komedyeni Susturma Tehdidi Amerikan Karşıtı'

Jimmy Kimmel'den Trump'a sert çıkış

ABD'li komedyen Jimmy Kimmel, yeniden yayına başlayan Jimmy Kimmel Live programının ilk bölümünde, ABD Başkanı Donald Trump ve suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk olayıyla ilgili tartışmalara tepki gösterdi.

Kimmel, programın askıya alınmasının ardından izleyicilerine seslenirken Kirk'ü vuran şüpheli hakkındaki yorumlarının neden 'zamansız ve belirsiz' algılandığını anladığını belirterek, 'Genç bir adamın cinayetini hafife almak asla niyetim değildi' dedi.

Başkana yönelik eleştiriler

Kimmel, Trump'a yönelik eleştirisinde, 'Bir hükümetin Başkanı'nın (Donald Trump) sevmediği bir komedyeni susturma tehdidi, Amerikan karşıtıdır' ifadelerini kullandı. Komedyen, şovunun öneminden çok, böyle bir programın yapılmasına izin verilen bir ülkede yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Kimmel ayrıca, 'ABD Başkanı, benim ve burada çalışan yüzlerce insanın işten atılmasını istediğini çok açık bir şekilde belirtti. Liderimiz, şaka kaldıramadığı için Amerikalıların geçim kaynaklarını kaybetmesini kutluyor' diye konuştu.

Programın askıya alınması ve geri dönüşü

ABC kanalında yayımlanan program, Charlie Kirk suikastı sonrası Kimmel'in 'Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını' söylemesi ve ardından gelen tepkiler üzerine belirsiz süreyle durdurulmuştu. Daha sonra Walt Disney şirketi, programın yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Eski Başkan Trump ise programın tekrar yayına başlamasını eleştirerek, 'Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?' ifadelerini kullandı.

