Joe Biden'ın Başkanlık Süreci: Gaflar ve İsrail Politikaları

Başkanlığa Veda Eden Joe Biden

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevini devredecek. Bu süre zarfında, çeşitli gafları ve İsrail'in Gazze operasyonlarına verdiği destekle kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Gaflar ve İsim Karmaşası

Biden, başkanlık koltuğuna 2020 yılında oturduğundan beri birçok kez isim ve unvan karışıklığı yaşadı. Örneğin, 12 Temmuz 2023'te NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i sahneye çıkarırken yanlışlıkla "Başkan Putin" olarak tanıttı. Bu gafı, Beyaz Saray tarafından düzeltilse de, dikkatlerden kaçmadı.

Basın Toplantılarındaki Gafları

9 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullanan Biden, 6 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ı karıştırdı. Bu gaflar, Biden'ın liderlik becerileri üzerinde soru işaretleri oluşturdu.

İsrail'e Koşulsuz Destek

Görev süresi boyunca Biden, İsrail’e verdiği destekle de pek çok eleştiri aldı. İnsani yardım örgütleri ve Müslüman topluluklar, Biden'ın Gazze'deki operasyonları "İsrail’in güvenliği gereği şarttır" açıklaması üzerinden eleştirdi.

Gazze Operasyonları ve Ziyaretleri

Gazze saldırıları başladığında, Biden 18 Ekim 2023’te İsrail'i ziyaret etti ve "İsrail yalnız değildir" diyerek destek sözü verdi. 10 Ekim 2023’te yaptığı konuşmada, "ABD, İsrail'in arkasındadır" ifadeleriyle dikkat çekti.

Askeri Yardımlar ve İlişkiler

Biden, 24 Nisan’da Ukrayna’ya 61 milyar, İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardım paketine imza atarak, "Benim, İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz" dedi. 8 Haziran’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze'deki olaylara değinerek İsrailli esirler ve Filistinlilerin durumu üzerine bir açıklama yaptı.