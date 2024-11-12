Johannesburg'da Su Krizi: Planlı Kesintiler Başlıyor

Johannesburg'da Su Kesintileri Başlıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri ve ekonomik merkezi Johannesburg, su krizinin etkisini hissetmeye devam ediyor. Su ve Sanitasyon Bakanı Pemmy Majodina, 14 Kasım tarihinden itibaren şehirde planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Su Tüketimi Düşürülecek

Bakan Majodina, Johannesburg'daki su tüketimini azaltmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu önlem, akşam 9 ile sabah 4 arasında su temininin kısılmasını da içermektedir" dedi. Su kesintilerinin, şehrin su rezervlerinin toparlanmasına yardımcı olacağı ifade ediliyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip olan Johannesburg, Güney Afrika’nın en büyük kenti olarak biliniyor. Ancak, son aylarda kurak geçen mevsim koşulları ve su tedarik sistemindeki sorunlar, kente ciddi bir su krizi yaşatıyor.

Ülkenin ve bölgenin ticaret merkezi olan Johannesburg'da su kesintilerinin yarattığı zorluklar, kentin ekonomik faaliyetlerini de etkileme potansiyeli taşıyor. Vatandaşlar, bu önlemlerin etkilerini gündelik yaşamlarında hissedecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.