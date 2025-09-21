Joseph Avn: "Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz"

Lübnan Cumhurbaşkanı, Bint Cubeyl saldırısını kınadı; BM'de uluslararası baskı çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Joseph Avn, İsrail'in saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesini ve Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl'de yeni bir katliam gerçekleştirmesini kınadı.

Avn, New York'ta Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerine hitaben yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesini ve Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl'de yeni bir katliam gerçekleştirmesini" eleştirdi.

Avn, ayrıca "Barış ve insan hakları konularını görüşmek üzere New York'tayız. Ancak İsrail, 3'ü çocuk 5 kişi'nin hayatını kaybettiği yeni bir katliamla uluslararası kararları ihlal etmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

BM'de bulunan dünya liderlerine seslenen Avn, özellikle 27 Kasım 2024 ateşkes bildirgesine garantör olan devletler başta olmak üzere, uluslararası kararların ihlallerini durdurmak için her türlü çabayı göstermeye ve İsrail'e Lübnan topraklarından çekilmesi ile söz konusu bildirgeye uyması için baskı yapmaya çağırdı.

Açıklamasını "Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz" sözleriyle tamamladı.

Ateşkesin durumu

İsrail ordusunun akşam saatlerinde, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentine düzenlediği saldırıda aralarında 3'ü çocuk 5 kişi'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Ateşkes kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürdüğü kaydedildi.