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Juice Uzay Aracı, Ay ve Dünya Yakınından Geçerek Venüs'e Yönlendirildi

Juice uzay aracı, Ay ve Dünya’nın yakınından geçerek başarıyla Venüs’e yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:03
Juice Uzay Aracı, Ay ve Dünya Yakınından Geçerek Venüs'e Yönlendirildi

Juice Uzay Aracı Yeni Bir Başarıya İmza Attı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (Juice) adlı uzay aracının, Ay ve Dünya'nın yakınından geçiş yaparak Venüs'e doğru yönlendirilmesi sürecini duyurdu. Bu olay, uzay araştırmalarında önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

Uçuş Detayları ve Yakıt Tasarrufu

ESA'nın açıklamasına göre, nihai hedefi Jüpiter olan Juice, 19 Ağustos'ta saat 23.15'te Ay’ın en yakın noktalarından birinde uçuş gerçekleştirdi. Ardından, 20 Ağustos'ta saat 23.56’da Dünya’ya yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıkta geçiş yaptı. Bu uçuşlar, aracın hızını ve yönünü optimize etmek, ayrıca yakıt tasarrufu sağlamak için Ay ve Dünya’nın yer çekimini kullanmak amacıyla gerçekleştirildi.

3 bin kilogram yakıt taşıyan Juice'un bu manevrasının, 100-150 kilogram arasında yakıt tasarrufu sağladığı tahmin ediliyor.

Uzay Misyonunda Görevli Yorumları

Belçika’nın resmi ajansı Belga’ya açıklama yapan uzay misyonu sorumlusu Ignacio Tanco, uçuşun hatasız geçtiğini belirtti: "Her şey sorunsuz gitti ve Juice'un Dünya'nın bu kadar yakınından geçtiğini görmekten mutluluk duyduk." dedi.

Gelecek Hedefleri

Juice'un Ağustos 2025'te Venüs’ü geçmesi ve Temmuz 2031'de Jüpiter yörüngesine girmesi bekleniyor. Araştırmacılar, Juice’un Jüpiter ve 100'ü aşkın uydusu arasında yer alan kalın buz katmanlarıyla kaplı Ganymede, Callisto ve Europa'dan edineceği verilerle, bu uydularda su bulunma olasılığını araştırmayı hedefliyor.

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