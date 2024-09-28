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Julien de Casabianca'nın Performansı: Sanat ve Umut Buluşması

Fransız sanatçı Julien de Casabianca, 7 saatlik performansında Jules Breton'un eserini Türk seyircilerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:56
Julien de Casabianca'nın Performansı: Sanat ve Umut Buluşması

Julien de Casabianca'dan Etkileyici Performans

Fransız görsel sanatçı Julien de Casabianca, Jules Breton tarafından yaratılan "The Song of the Lark" eserini, Fransız Kültür Merkezinin duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti.

Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi İşbirliği

Başkent Ankara'da Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, Casabianca, Avrupa Miras Günleri kapsamında performans sergiledi. Yaklaşık 7 saat süren bu çalışmada, sanatçı eserini titizlikle duvara yerleştirdi.

Sanatçının Eser Seçimi

Julien de Casabianca, eserin seçimi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu genç kız, tarlada çalışırken güneşin doğduğu saatlerde tablosu yapılmış. Başını kaldırıp güneşin doğuşunu, kuş cıvıltıları arasında izliyor ve geleceğe doğru ümitle bakıyor. Geleceğe yönelik umutlarımı paylaşmak istiyorum; bu yüzden Fransız Kültür Merkezi için özellikle bu eseri seçtim."

Umarız bu performans, sanatseverlerde ilham ve umut uyandırmıştır.

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the...

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the Lark" eserini, Fransız Kültür Merkezinin duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti.

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the...

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the Lark" eserini, Fransız Kültür Merkezinin duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti.

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the...

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the Lark" eserini, Fransız Kültür Merkezinin duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti.

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the...

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the Lark" eserini, Fransız Kültür Merkezinin duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti.

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