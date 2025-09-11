Jurgis Vilcinskas Sinop'ta: Türkiye-AB İlişkileri, Filistin Desteği ve Kültürel Projeler

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Sinop'ta gazetecilerle buluşarak Türkiye-AB ilişkileri, Filistin yardımları ve AB projelerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:22
Jurgis Vilcinskas Sinop'ta: Türkiye-AB İlişkileri, Filistin Desteği ve Kültürel Projeler

Jurgis Vilcinskas Sinop'ta: Türkiye-AB İlişkileri ve Projeler

Gazetecilerle buluşma ve değerlendirmeler

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Sinop'ta kentteki bir otelde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Vilcinskas, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Türkiye-AB ilişkileri", "AB'nin Filistin'e verdiği destekler" ve "Türkiye'de yürütülen AB projeleri" gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'e yönelik desteğe ilişkin Vilcinskas, "AB, hem ses olma hem de insani yardım anlamında gerekli desteği veriyor" dedi. Su, gıda, sağlık, güvenlik ve altyapının yeniden inşası başta olmak üzere birçok alanda Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

Vize serbestisi konusuna da değinen Vilcinskas, söz konusu süreci yakından takip etmeye devam ettiklerini aktardı.

AB'nin Türkiye'deki kültürel miras projelerine destek verdiğini vurgulayan Vilcinskas, bu kapsamda bir proje olarak Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restorasyonuna dikkat çekti.

Tarihi mekanların ve kültürün yaşatılmasının önemine işaret eden Vilcinskas, "Bu tür projeler, taraflar arasındaki diyaloğu artırıyor ve güven inşa ediyor. Sürdürülebilirliği olan her projenin hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum."

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te