Jurgis Vilcinskas Sinop'ta: Türkiye-AB İlişkileri, Filistin Desteği ve Kültürel Projeler

Jurgis Vilcinskas Sinop'ta: Türkiye-AB İlişkileri ve Projeler

Gazetecilerle buluşma ve değerlendirmeler

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Sinop'ta kentteki bir otelde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Vilcinskas, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Türkiye-AB ilişkileri", "AB'nin Filistin'e verdiği destekler" ve "Türkiye'de yürütülen AB projeleri" gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'e yönelik desteğe ilişkin Vilcinskas, "AB, hem ses olma hem de insani yardım anlamında gerekli desteği veriyor" dedi. Su, gıda, sağlık, güvenlik ve altyapının yeniden inşası başta olmak üzere birçok alanda Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

Vize serbestisi konusuna da değinen Vilcinskas, söz konusu süreci yakından takip etmeye devam ettiklerini aktardı.

AB'nin Türkiye'deki kültürel miras projelerine destek verdiğini vurgulayan Vilcinskas, bu kapsamda bir proje olarak Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restorasyonuna dikkat çekti.

Tarihi mekanların ve kültürün yaşatılmasının önemine işaret eden Vilcinskas, "Bu tür projeler, taraflar arasındaki diyaloğu artırıyor ve güven inşa ediyor. Sürdürülebilirliği olan her projenin hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum."