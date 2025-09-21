Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza: Seferler Kısmi İşletiliyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza

Seferler Kısmi Olarak Sürdürülüyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir.

Metro İstanbul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şunları belirtti: "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."