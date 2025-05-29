Kabe, 601 Metre Yüksekten Görüntülendi

Hacı adaylarının kutsal yolculuklarını takip etmek için Mekke'de bulunan yabancı medya temsilcileri, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi üzerinden Kabe’yi görüntüledi. Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek amacıyla ibadetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Media Temsilcileri Manzarayı İzledi

Suudi Arabistan medya temsilcilerinin organizasyonu ile Mekke'ye giden yabancı gazeteciler, Kraliyet Saat Kulesi'ne çıkarak, buradan Kabe ve çevresinin eşsiz manzarasını kaydetme fırsatı buldu. Malezya Bernama Haber Ajansı muhabiri Farhah Ruslan, “Maşallah Subhanallah, manzara çok güzel. Kabe’nin yerden 601 metre yüksekteki görünüşü çok güzel. Suudi medyasının davetiyle tüm bunları deneyimlemek müthiş,” ifadelerini kullandı.

Farklı Duygular ve Yeni Bir Bakış Açısı

Rehber Ali Tarak ise “Dünyanın en büyük saatinin balkonundan Kabe-i Muazzama kuş bakışı görülmektedir. Bu herkese nasip olan bir şey değil. Farklı duygular yaşıyorsunuz. Farklı bir bakış açısı veriyor. Dünyanın merkezidir burası, Kabe insanın içini ferahlatıyor,” şeklinde konuştu.

Kraliyet Saat Kulesi Hakkında

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılan Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek üçüncü yapısı olma özelliğini taşıyor. Kabe’nin hemen yanına inşa edilen bu muazzam yapı, toplamda 120 kat ile yükseliyor. En büyük saat kulesi olarak tanımlanan yapının saati, gündüz ve gece kilometrelerce mesafeden okunabiliyor. 601 metre yüksekliğinde olan binada, ayrıca 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.

Hacı adaylarının kutsal yolculuğunu takip için Mekke'de bulunan yabancı medya temsilcileri, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresini görüntüledi.

Hacı adaylarının kutsal yolculuğunu takip için Mekke'de bulunan yabancı medya temsilcileri, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresini görüntüledi.