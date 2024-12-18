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Kaçakçıların Elinden Kurtarılan Lidya Sikkeleri Türkiye'ye Dönüyor

Yunanistan'da kurtarılan 1055 Lidya sikkesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teslim ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:59
Kaçakçıların Elinden Kurtarılan Lidya Sikkeleri Türkiye'ye Dönüyor

1055 Lidya Sikkesi Ülkesine Dönüyor

Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda kaçakçılardan kurtarılan Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, Türkiye'ye iade ediliyor. Yunan makamları tarafından yapılan şüpheli bir arama sonucunda M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süre gelen dönemde basılmış bu tarihi eserler ele geçirildi.

Uzmanlar Tespit Etti

Ele geçirilen sikkelerin incelenmesi için oluşturulan uzman ekibinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalışan Nümizmat Ülkü Devecioğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Köker de yer aldı. Uzmanlar, yapılan analizler sonucu gümüş sikkeler arasında, ilk sikkeyi basmış olan Lidyalılar'a ait çok sayıda eserin bulunduğunu tespit etti.

İade Töreni Yarın

Yapılan detaylı çalışmanın ardından Türk uzmanlar, sikkelerin tamamının Türkiye'ye ait olduğunu belirledi. Ülkenin tarihi medeniyetlerinden Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi bölgelerde basılmış sikkelerin örnekleri de bulunuyor. Uzmanların tespitlerinin ardından, Türk ve Yunan makamları arasında yapılan temaslar sonucunda, bu eserler yarın Atina Nümizmatik Müzesi'nde düzenlenecek bir törenle Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim edilecek.

Eserlerin Korunması ve Sergilenmesi

İade edilen eserlerin gerekli bakım ve temizlik çalışmaları İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek. Daha sonra bu tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenmeye başlayacak.

Son yapılan iade işlemleriyle birlikte, bu yıl toplamda 1149 eser Türkiye’ye dönmüş olacak. 2018 yılından bu yana ise ülkesine geri kazandırılan eserlerin sayısı 8 bin 953, 2002 yılından itibaren ise 13 bin 268 olarak belirlenmiştir.

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