Kadavradan Nakil ile Hayata Döndü: 6 Yıl Beklediği Organ Bağışı Gerçekleşti

Erzurum - 6 yıl boyunca karaciğer yetmezliği ile savaşan Suriye Yaşa (60), kadavradan organ bağışı sayesinde yeniden hayata tutundu. Hepatit B ve D kaynaklı siroz tanısı konulan Yaşa, kadavradan yapılan nakil ile sağlığına kavuştu.

Çat ilçesine bağlı Molla Ömer Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Suriye Yaşa, 6 yıl önce Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurmuştu. Ancak uygun donör bulunamadığı için nakil gerçekleştirilememişti.

Yaklaşık bir ay önce, Rize'de beyin ölümü gerçekleşen birinden bağış yapılan organ, Dr. Öğr. Üyesi Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından başarılı bir şekilde Yaşa'ya nakledildi. Ameliyat sonrasında sağlık durumu iyiye giden Yaşa, hastaneden taburcu edildi.

Çok şükür, büyük sıkıntıları bitti

Suriye Yaşa'nın oğlu Yasin Yaşa, annesinin 6 yıl süren organ bekleyişinin ardından hayata tutunduğunu belirtti. Ekiplerine teşekkür eden Yaşa, "Allah razı olsun, gece aradılar, 'Öncelik başkasının.' dediler, sonra anneme nasip olunca nakli yaptılar. Her şey güzel geçti, annem artık daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Organ bağışında bulunan kişiyi tanımadığını vurgulayan Yasin Yaşa, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Bağış yapanlardan Allah razı olsun, keşke herkes bu konuda duyarlı olsa. Annemin durumu çok iyi, kontrolleri devam edecek" dedi.

Karaciğer nakli geçiren Suriye Yaşa da hastanenin hizmet ve imkanlarından memnun olduğunu belirterek, "Doktorlarımın sayesinde kurtuldum. Bağış yapandan da Allah razı olsun. Şimdi çok iyiyim, sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Doktorların değerlendirmeleri

Dr. Öğr. Üyesi Necip Altundaş, 6 yıl boyunca nakil listesinde bekleyen Yaşa için kadavradan nakilin gerçekleştiğini söyledi. "Suriye Hanım'a tam uyumlu bir karaciğer çıktı ve ameliyatı gerçekleştirdik. Şimdi evine taburcu ediyoruz" dedi.

Altundaş, Türkiye'de karaciğer yetmezliği durumunda kadavradan nakillerin arttırılması gerektiğini vurgulayarak, "Karaciğer yetmezliği yaşayan hastalar için tek tedavi yöntemi nakildir" şeklinde konuştu.

Erzurum'da karaciğer yetmezliği nedeniyle 6 yıldır nakil bekleyen 60 yaşındaki Suriye Yaşa, kadavradan bağışlanan organla sağlığına kavuştu. Suriye Yaşa ve oğlu Yasin Yaşa (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Erzurum'da karaciğer yetmezliği nedeniyle 6 yıldır nakil bekleyen 60 yaşındaki Suriye Yaşa, kadavradan bağışlanan organla sağlığına kavuştu. Suriye Yaşa ve oğlu Yasin Yaşa (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.