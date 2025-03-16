KADEM, ABD'de 'Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat' Etkinliği Düzenledi

KADEM, ABD'de düzenlediği etkinlikte Filistin'in direnişini sanatla sergileyerek desteklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:48
KADEM, ABD'de 'Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat' Etkinliği Düzenledi

KADEM'den ABD'de Anlamlı Bir Etkinlik

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), ABD'de düzenlediği "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" etkinliği ile dikkat çekti. Etkinlik, New York'ta yer alan Türkevi'nde gerçekleşti.

Ev sahipliği Saliha Okur Gümrükçüoğlu'ndan

Etkinliğe ev sahipliği yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin devlet kurumlarıyla birlikte Filistin'in haklı davasını her zaman desteklediğini belirtti.

Gümrükçüoğlu, KADEM'in kadın hakları konusundaki mücadelesini vurgulayarak, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine de karşı çıkıldığını ifade etti. Filistin'e yönelik desteklerini yineleyen Gümrükçüoğlu, vakfın ofislerinin bu alanda yürütülecek farklı çalışmalar için gerekli adımları atmaya devam edeceğini kaydetti.

Geleceğe Yönelik Projeler

Gümrükçüoğlu, Gazze'deki kadınlara yapay zeka eğitimleri verilmesi ve dijital alanlarda daha aktif hale gelmelerinin sağlanması amacıyla projelerin planlandığını bildirdi.

Etkinlikte Neler Oldu?

Etkinlik kapsamında, KADEM'in Filistin'deki faaliyetlerini anlatan video gösterimleri, şiir okumaları, paneller ve iftar sofraları kuruldu. Tüm bu etkinlikler, Filistin'in direnişini ve kültürel mirasını sanat aracılığıyla desteklemeyi amaçladı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından ABD'de "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat"...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından ABD'de "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" etkinliği düzenlendi. New York'ta Türkevi'nde düzenlenen "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" etkinliğine, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu (ortada) ev sahipliği yaptı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından ABD'de "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat"...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından ABD'de "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" etkinliği düzenlendi. New York'ta Türkevi'nde düzenlenen "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" etkinliğine, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu (ortada) ev sahipliği yaptı.

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