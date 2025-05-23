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KADEM, Güney Afrika'daki W20 Kadın Zirvesi'nde Temaslarda Bulundu

KADEM, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen W20 Kadın Zirvesi'ne katıldı ve kadınların ekonomik güçlenmesi için öneriler sundu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:59
KADEM, Güney Afrika'daki W20 Kadın Zirvesi'nde Temaslarda Bulundu

KADEM, W20 Kadın Zirvesi'nde Temaslarda Bulundu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), G20 dönem başkanlığını sürdüren Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen W20 Kadın Zirvesi'ne katılım sağladı.

20-22 Mayıs tarihleri arasında Cape Town'da düzenlenen zirvede, G20 ülkelerinden kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri "Kadınlar Arasında Dayanışma ile Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Kalkınma" teması etrafında bir araya geldi.

Zirve boyunca, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rollerini güçlendirmeye yönelik küresel işbirlikleri üzerinde duran toplantılar gerçekleştirildi.

Türkiye delegasyonu olarak zirveye katılan KADEM heyeti, iklim direnci, gıda güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında kadınların potansiyelini ortaya koyan projeleriyle uluslararası platformda önemli bir örnek sergiledi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Canan Sarı, AA muhabirine verdiği demeçte, G20'nin kadın odaklı çalışma grubu olan W20'nin, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve karar alma süreçlerine daha fazla katılımını sağlamak amacıyla 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu belirtti.

Sarı, W20'nin somut önerilerinin politika belgesi olarak G20'ye yansıdığına dikkat çekerek, "KADEM'in bu platformdaki varlığı bu yüzden çok önemli. Sadece ülkemizde değil, bölgemizdeki ve İslam coğrafyasındaki kadınların sorunlarını, yerel değerleri ve kültürel yapıları göz önünde bulundurarak aktararak önemli bir görev üstleniyoruz." şeklinde konuştu.

KADEM'in W20 toplantılarına saha tecrübeleri ve akademik çalışmalarının çıktılarıyla katkı sağladığını vurgulayan Sarı, Genel Müdür Yardımcısı Betül Özel Çiçek'in, "Yenilenebilir Enerjiye Adil Geçişte Kadınların Ekonomik Güçlenmesinin Zorlukları ve Umutları" başlıklı panelde, KADEM'in Kadın Kooperatifleri Destek ve Koordinasyon Merkezi (KOORPRO) isimli projesini tanıttığını ifade etti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen W20 Kadın Zirvesi'ne katılım gösterdi. G20 ülkelerinden kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, 20-22 Mayıs'ta Cape Town şehrinde "Kadınlar Arasında Dayanışma ile Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Kalkınma" teması ile düzenlenen W20 zirvesinde bir araya geldi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Canan Sarı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen W20 Kadın Zirvesi'ne katılım gösterdi. G20 ülkelerinden kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, 20-22 Mayıs'ta Cape Town şehrinde "Kadınlar Arasında Dayanışma ile Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Kalkınma" teması ile düzenlenen W20 zirvesinde bir araya geldi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Canan Sarı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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