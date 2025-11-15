Kadıkalesi: Kuşadası'nda Binlerce Yıllık Ege Hazinesi

Kadıkalesi, Neolitik'ten Bizans'a uzanan tarih katmanları ve eşsiz Ege manzarasıyla ziyaretçilerini tarihe davet ediyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:29
Ege'nin kıyısında tarih ve manzara bir arada

Binlerce yıllık geçmişi ve eşsiz Ege manzarasıyla Kadıkalesi, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa davet ediyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bu açık hava müzesi, Neolitik dönemden Bizans'a uzanan izleriyle öne çıkıyor.

Alanın arkeolojik önemine dikkat çeken Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kadıkalesi'ndeki ilk yerleşim izlerinin M.Ö. 6 binlere, yani Neolitik ve Kalkolitik dönemlere kadar gittiğini belirtiyor. Bu özellik, bölgeyi Ege kıyılarının en eski yerleşim alanlarından biri yapıyor.

Kale, Bizans döneminde Anaia adıyla anılıyor ve 8. yüzyıldan itibaren Ege'yi tehdit eden akınlara karşı önemli bir savunma noktası olarak kullanılmış. Müdürlük, özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda Anaia'nın Batı Anadolu'nun en stratejik liman kentlerinden ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurguluyor.

Müdürlüğün açıklamasına göre, bölge İtalyan denizci cumhuriyetleri (Venedik ve Ceneviz) için kilit bir duraktı ve buradan zeytinyağı gibi bölgesel ürünler tüm Akdeniz'e dağılıyordu.

Günümüzde Kadıkalesi, hem muhteşem manzarası hem de devam eden kazı çalışmalarıyla tarih meraklılarını bekliyor. Turistler ve arkeoloji tutkunları için ziyaret rotasında öncelikli bir nokta olmaya devam ediyor.

