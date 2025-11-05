Kadıköy Avrasya Tüneli'nde 3 Araçlı Kaza — Yaralanan Yok

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kadıköy D-100 karayolu Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza detayları

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy yönü Avrasya Tüneli girişinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ömer Canpolat yönetimindeki 34 UG 1515 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile Cevat Çiçek idaresindeki 28 AAY 448 plakalı Chevrolet marka araç şerit değişimi sırasında çarpıştı. Bu sırada yan şeritte ilerleyen Dilek Ergener idaresindeki 34 ZD 1888 plakalı araç da kazaya karıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Opel araçta bulunan biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralanmadan kurtuldu. Kazanın şokunu yaşayan aile, polis ekiplerince sakinleştirildi; araçtan çıkarılan çocuk uzun süre ağladı.

Müdahale ve inceleme

Yan yatan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

