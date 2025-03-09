Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltına Alındı

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Gözaltına Alındı

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik dokunaklı sözleri sebebiyle gözaltına alındı. Bu olay, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmanın ardından gerçekleşti.

Soruşturmanın Detayları

Kurtuluş hakkında, görevi kötüye kullanma, ifade özgürlüğünün engellenmesi ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçlamalarıyla bir soruşturma açıldı. Soruşturma süreci, Kurtuluş’un gözaltına alınmasıyla devam ediyor.

Olayın Arka Planı

Mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu sırasında, CHP’li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili konuşmak istedi. Kurtuluş, konuşma süresinin dolduğunu belirterek Bilgili'nin mikrofonunu kapattı. Bu durum, Bilgili'nin tepkisini çekti ve Kurtuluş, teknik ekibe canlı yayının kapanmasını talep etti.

Yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." şeklinde ifadelerde bulundu. Bilgili, bu açıklamalara tepki göstererek salondan ayrıldı.

Parti İçi Disiplin Süreci Başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Devam eden sürecin özellikle Kadıköy Belediyesi’ndeki siyasi atmosfer üzerinde etkileri merakla bekleniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verilmiş olması, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.