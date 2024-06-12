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Kadıköy’de ambulansı engelleyen şahıslar yakalandı! İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy’de hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahısların yakalandığını duyurdu. Olayın detayları ve Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:32
Kadıköy’de ambulansı engelleyen şahıslar yakalandı! İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan açıklama

Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy’de yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken bir olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, hasta taşıyan bir ambulansın önünü kesen şahısların yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Olay, Kadıköy’de bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önünün motosikletli iki kişi tarafından kesilmesiyle başladı. Ambulans şoförü ile tartışan bu kişiler, ambulansta hasta olduğuna inanmadıklarını belirterek hastayı görmek istediler. Bu durum karşısında çaresiz kalan ambulans şoförü, aracın yan kapısını açarak içerde bulunan hastayı göstermek zorunda kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili görüntüleri paylaşarak, “İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde” ifadelerini kullandı.

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