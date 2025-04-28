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Kadıköy'de Balkonu Çöken Dairede Olay: Dikkat Çeken Gelişmeler

Kadıköy'de bir dairenin balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, molozlar park halindeki araca zarar verdi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:11
Kadıköy'de Balkonu Çöken Dairede Olay: Dikkat Çeken Gelişmeler

Kadıköy'de Balkon Çökmesi: Olay Anı ve Gelişmeler

Kadıköy, Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada, 5. katındaki bir dairenin balkonunun çökmesi olayı, mahallenin sakinlerini tedirgin etti.

Olayın hemen ardından, durum yetkililere bildirildi ve bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neyse ki, olayda yaralanan kimse bulunmadı; ancak düşen moloz parçaları, park halindeki bir otomobilde hasar meydana getirdi.

Olayın ardından, bina güvenliği açısından tamamen boşaltıldı. Uzmanların, binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine dair yapacağı incelemelerin sonucuna dair karar vermesi bekleniyor.

Olay anına tanıklık eden apartman sakini Hakan Cevahir, 23.00 sularında bir sarsıntı hissettiklerini belirtti. Daha sonra dışarıdan gelen gürültüye bakmak için camdan dışarı çıktığında, karşı binadaki balkonun çöktüğünü gözlemledi.

Şu an için olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor ve yetkililerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

Kadıköy'de 6 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine...

Kadıköy'de 6 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de 6 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine...

Kadıköy'de 6 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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