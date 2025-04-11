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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından aileyi tehdit eden 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:27
Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kadıköy'de Ölümlü Saldırı: 5 Şüpheli Adliyeye Teslim Edildi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yayılan tehdit ve övgüler üzerine harekete geçen polis, 5 şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Cinayet Sonrası Gelişmeler

15 yaşındaki Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine neden olan olaya dair sosyal medya üzerinden failleri öven ve ailenin güvenliğini tehdit eden 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler, "silahlı tehdit" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlamalarıyla karşı karşıya kalacaklar.

Şüphelilerin Durumu

Şüpheliler arasında yer alan B.A. (33), Gasp Büro Amirliği'ndeki ifadesinde, paylaşımını bilinçsiz bir şekilde yaptığını ve kimseyi tanımadığını iddia etti. Diğer yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayın Kendisi

Olay, 24 Ocak tarihinde gerçekleşti. Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara kaykay malzemesi almak için gitti. Burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşayan Minguzzi, pazar alanından ayrılmak isterken B.B. tarafından bıçaklandı. Ardından U.B. tarafından yerde tekmelenen Minguzzi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 9 Şubat'ta yaşamını yitiren genç için kaçan 2 sanık yakalandı ve tutuklandı. Onların yargılaması halen devam ediyor.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal...

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal...

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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