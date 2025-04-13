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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: Mattia Ahmet Minguzzi Mezarı Başında Anıldı

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, mezarı başında sevgiyle anıldı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 17:27
Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: Mattia Ahmet Minguzzi Mezarı Başında Anıldı

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'ye Anma Töreni

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Minguzzi, Bahçelievler'deki Osmaniye Mezarlığı'nda yapılan anma etkinliği ile sevgi ve saygı ile anıldı.

Taraftar Grubundan Duygusal Ziyaret

Etkinliğe katılan Gurbetçi Gençler taraftar grubu üyeleri, Minguzzi'nin kabrini ziyaret ederek dua etti. Grup, yaslı anne Yasemin Minguzzi'ye başsağlığı dileğinde bulunurken, yas dolu anlar yaşandı.

Anne Minguzzi, oğlunun mezarı başında gözyaşlarını tutamadı. Dua sonrası konuşan Trabzonlular Federasyonu Başkanı Ismail Turgut Öksüz, Minguzzi ailesinin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Ülke ve Devlet Desteği Vurgusu

Öksüz, cinayetin ardından ailenin tehdit edilmesine sert tepki gösterdi. "Bizim çok köklü bir devletimiz var. Devletimizin gerekeni yapacağına şüphemiz yok. Bir annenin evladını koparacaksın, üstüne bir de aileyi tehdit edeceksin. Bunlara bu ülke, bu devlet müsaade etmez." diyerek, adalet çağrısında bulundu.

Anma Sonrası Lokma İkramı

Etkinlik sonunda katılımcılara, Minguzzi'nin anısına lokma ikram edildi. Bu anlamlı jest, sevgi ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Olayın Ardındaki Detaylar

Ne olmuştu? 24 Ocak'ta, arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Minguzzi, B.B. ve U.B. ile tartışma yaşamıştı. Pazardan ayrılmaya çalışırken B.B. tarafından bıçaklanan Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ancak, 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olayın failinden iki kişi yakalanarak tutuklandı ve yargılanma süreci devam ediyor.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, mezarı...

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, mezarı başında anıldı. Minguzzi'nin Bahçelievler'deki Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret eden "Gurbetçi Gençler" taraftar grubu üyeleri, dua etti.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, mezarı...

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, mezarı başında anıldı. Minguzzi'nin Bahçelievler'deki Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret eden "Gurbetçi Gençler" taraftar grubu üyeleri, dua etti.

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