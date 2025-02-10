Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Sonrasında Mattia Ahmet Minguzzi Toprağa Verildi

Kadıköy'de meydana gelen bıçaklı saldırı sonrasında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi toprağa verildi.

Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazarda 24 Ocak tarihinde bıçaklanan Minguzzi, hastanede tedavi altına alındıktan sonra dün hayatını kaybetti. Genç için, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Minguzzi’nin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katılarak destek verdi. Törende baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

Minguzzi’nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’nda defnedildi. Olay, arkadaşlarıyla pazara kaykay malzemesi almak için giden Mattia ile B.B. (15) ve U.B. (16) arasında yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşti. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklandı. U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeleyerek ek şiddette bulundu.

Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak hastanedeki yoğun bakım sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi toprağa verildi. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törene, Minguzzi'nin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi toprağa verildi. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törene, Minguzzi'nin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.