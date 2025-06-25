Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kadıköy'de Bostancı Köprüsü üzerinde meydana gelen yangın, bölgedeki trafiği bir süre olumsuz etkiledi. İçerenköy istikametinde hareket eden Niyazi Potur'un kullandığı 16 JCK 23 plakalı hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın hemen ardından, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle güvenlik önlemi alan polis, köprüyü araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri, yangını başarıyla söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte, Bostancı Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadıköy'de köprü üzerindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de köprü üzerindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.