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Kadıköy'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kadıköy sahilinde denizde hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi sudan çıkardı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:45
Kadıköy'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kadıköy'de Denizde Tüyler Ürpertici Olay

Kadıköy sahilinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizde hareketsiz bir kişiyi fark etti ve durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan deniz polisi, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ön incelemede, cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi ancak üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı.

Ölümün sebebinin belirlenmesi için ceset, olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın Ardındaki Gizem

Olayın ardından, polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, cesedin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kadıköy sahilinde yaşanan bu olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

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